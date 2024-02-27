Росгвардейцы задержали мужчину, стрелявшего в воздух возле ресторана в Москве

Сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего мужчину, который стрелял в воздух возле ресторана в столичном Тверском районе. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

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Инцидент произошел вблизи ресторана на Лесной улице. На территорию ресторанного дворика заехал автомобиль, из которого доносилась громкая музыка. Спустя некоторое время один из пассажиров достал похожий на пистолет предмет и несколько раз выстрелил из окна машины в воздух.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро задержать стрелявшего. Им оказался 23-летний москвич, который на момент инцидента пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Оружия при осмотре автомобиля Росгвардейцы не нашли. Сам же задержанный пассажир не смог объяснить причин своего поступка.

После задержания преступника отправили в местное отделение полиции для дальнейших разбирательств, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно суд приговорил Алмазхана Алиева, который летом 2023 года устроил стрельбу из пневматического пистолета в центре Москвы, к трем годам колонии.