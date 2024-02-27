Мошенники заставили 56-летнюю москвичку поджечь в себе петарду

Мошенники заставили 56-летнюю жительницу Зеленограда поджечь в себе петарду. Об этом стало известно MK.RU.

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По сведениям издания, преступники позвонили по телефону москвичке и, представившись представителями компании сотовой связи, попросили ее перезаключить договор.

Позже до женщины дозвонился фальшивый работник «Госуслуг» и объявил, что на ее счет мошенники пытаются оформить кредит. Под разными предлогами в течение нескольких недель жительница Зеленограда передала аферистам 2 миллиона 640 тысяч рублей.

Но преступники продолжили над ней издеваться. Так, они заставляли женщину вместе с супругом фотографироваться обнаженными.

Кроме того, ей дали задание купить петарду, вставить ее в интимную часть тела мужа и поджечь. Несчастная проделала все это, но с собой. Ее доставили в одну из столичных больниц.