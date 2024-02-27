У самолета с россиянами на борту в воздухе отказал автопилот

У самолета российской авиакомпании Utair отказал автопилот в воздухе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Баку в Санкт-Петербург, в понедельник, 26 февраля. Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна решил следовать в авиагавань назначения.

В результате самолет благополучно приземлился в аэропорту. Никто из находившихся на борту пассажиров не пострадал.