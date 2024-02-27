Кошки обглодали два обмороженных трупа под Москвой

В подмосковном Сергиевом Посаде в строительной бытовке 26 февраля нашлись тела мужчины и женщины со следами обморожения, частично объеденные кошками, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. Погибших обнаружил их знакомый, который решил наведаться в гости. Он видел обоих живыми примерно две недели назад. При этом уже тогда погибшие не выходили долгое время с участка из-за обморожения нижних конечностей.

В строительном вагончике были обнаружены тела мужчины и женщины со следами обморожения без признаков насильственной смерти. Трупы были частично обглоданы кошками, находящимися в данном вагончике, – сообщил источник.

Ранее в поселке Назия Кировского района Ленинградской области собака насмерть загрызла 66-летнюю хозяйку. Полицию на место ЧП в ночь на 20 февраля вызвал сын погибшей. Мужчина обнаружил труп матери на улице. Тело женщины с множественными рваными ранами доставили в морг. Уточняется, что собака породы алабай содрала скальп с черепа хозяйки.