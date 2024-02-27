В день премьеры нового спектакля в Театре Моссовета был найден труп сотрудника

24 февраля, когда в столичном Театре имени Моссовета состоялась премьера нового спектакля - "Замужняя невеста", в здании учреждения умер один из его сотрудников.

Как уточнено ИА "Регнум", полиция прибыла буквально за несколько часов до премьеры "Невесты": одного из служащих "Театра Моссовета" нашли мертвым на рабочем месте.