В день премьеры нового спектакля в Театре Моссовета был найден труп сотрудника
24 февраля, когда в столичном Театре имени Моссовета состоялась премьера нового спектакля - "Замужняя невеста", в здании учреждения умер один из его сотрудников.
Как уточнено ИА "Регнум", полиция прибыла буквально за несколько часов до премьеры "Невесты": одного из служащих "Театра Моссовета" нашли мертвым на рабочем месте.
"Тело 69-летнего мужчины было обнаружено около 17:00 в помещении театра на улице Большая Садовая на шестом этаже", - рассказал источник агентства.
Отмечено: умерший являлся сотрудником пожарной безопасности учреждения.
Причиной смерти пожилого мужчины источником названа сердечно-сосудистая недостаточность.