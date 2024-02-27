Россиянин похитил бывшую девушку ради свидания и попал под статью

В Чебоксарах 39-летний местный житель похитил бывшую девушку ради свидания и попал под статью, сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным источника, потерпевшая разорвала отношения с мужчиной, однако тот был не согласен с ее решением. Он подкараулил возлюбленную возле дома, силой усадил в машину и повез в сторону торгового центра. Девушка сбежала со свидания и обратилась с заявлением в полицию.

Мужчину арестовали и возбудили в отношении него уголовное дело за похищение человека. Фигуранту грозит до пяти лет заключения. Известно, что в прошлом году россиянин был судим за угрозы расправой.