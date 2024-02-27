ФСБ предотвратила в Запорожской области теракт украинских спецслужб с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Силовики задержали троих граждан Украины. Изъятые у них препараты являются разработкой США и применяются для создания химического оружия массового поражения.

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по ст. 355 (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения) и ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Напомним, что 21 февраля сотрудники ФСБ задержали жителя Читы по подозрению в госизмене в пользу Украины. По информации ведомства, с октября 2022 года он администрировал сообщество в Telegram, которое контролировала Служба безопасности Украины (СБУ). В нем задержанный вел антироссийскую пропаганду в интересах Киева. Кроме того, он собирал персональные данные российских солдат и членов их семей.