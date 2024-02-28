Один из самых опасных вулканов в мире проснулся в Мексике

Один из самых опасных вулканов в мире проснулся в 65 километрах на юго-западе от Мехико. Об этом в среду, 28 февраля, пишет издание El Pais.

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Вулкан Попокатепетль извергнул тонны пепла и газа на высоту в несколько тысяч метров. Из-за этого все рейсы аэропорта Мехико были отменены. Сейчас исследователи изучают движение шлейфа при помощи спутников.

Мексиканские власти объявили «желтый» уровень тревоги. Жителей окрестных поселений призвали не приближаться к вулкану и готовиться к возможной эвакуации, передает газета.

Днем 14 января на юге Исландии неподалеку от города Гриндавик началось извержение вулкана. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Директор департамента гражданской защиты Исландии Видир Рейниссон назвал извержение вулкана на юге страны самым мощным с 1973 года.