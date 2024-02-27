Суд взыскал более 580 тысяч рублей с клуба «Мутабор»

Столичный арбитражный суд взыскал с клуба «Мутабор» свыше 580 тысяч рублей за истечение прав на использование музыкальных композиций, которые звучали на мероприятиях заведения. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что долг руководство клуба не выплачивало долги на протяжении более чем полугода.

— Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Арт центр» (владелец торговой марки «Мутабор» — прим. «ВМ») в пользу общероссийской общественной организации «Российское авторское общество» (РАО) 325 470 рублей задолженности, 161 669 рублей и 46 копеек пени, пени на сумму 325 470 рублей,... 94 800 рублей штрафа, 14 639 рублей, — говорится в тексте решения суда.

Отмечается, что «Арт центр» не выплатил РАО средства по соответствующему договору на использование музыкальных произведений, звучавших на концертах и вечеринках в клубе с 2022 по 2023 годы. Само же соглашение было заключено в 2021 году, передает ТАСС.