В российском городе глыба льда рухнула на семилетнего ребенка

В Уфе наледь рухнула на семилетнего мальчика. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе управления гражданской защиты российского города.

Инцидент произошел в понедельник, 26 февраля, возле пятиэтажного дома, расположенного по адресу улица Борисоглебская, 8, — ледяная глыба с нее упала на ребенка 2017 года рождения. В результате мальчику потребовалась медицинская помощь, после оказания которой его отпустили домой.

В пресс-службе также рассказали об аналогичном случае в тот же день с женщиной 1976 года рождения, на которую сошел снег с козырька балкона дома, расположенного по адресу бульвар Ибрагимова, 21. Пострадавшей также понадобилась медицинская помощь.