У дома старшего сына Трампа скопились пожарные машины и люди в химзащите

Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп получил по почте конверт с неизвестным порошком, после чего у его дома появилось множество пожарных машин и людей в костюмах химзащиты. Об этом сообщает The Daily Beast.

«У дома Дональда Трампа-младшего в Джупитер, штат Флорида, было замечено много пожарных машин и людей в защитных костюмах», — пишет издание.

В публикации со ссылкой на три источники говорится, что Трамп-младший открыл письмо в своем флоридском доме, а находившийся в конверте белый порошок разлетелся по комнате.

Представитель сына экс-президента США подтвердил изданию информацию о подозрительной корреспонденции и сообщил, что власти пока не разобрались, что было в письме. Они отметили, что не считают порошок смертельно опасной субстанцией.