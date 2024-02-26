Стали известны подробности жестокого убийства балетмейстера в Харькове

В Харькове ревнивый мужчина убил и расчленил бывшую жену, балетмейстера местного театра, рассказал начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Правоохранитель отметил, что убийца имел два высших образования — экономическое и психологическое. С женой прожил много лет, но в этом году предложил ей пожить отдельно и по очереди брать ребенка.

Вместе с тем, Алексей следил за соцсетями экс-супруги, читал ее публикации. Комментарии от одного из коллег Марии вызывали у него приступ ревности и он решил убить женщину.

17 февраля мужчина пришел к бывшей жене в гости, толкнул ее в ванной, нанес четыре удара ножом, расчленил труп и сложил его в чемодан. Затем вывез на дачу, где попытался сжечь.

После убийства Алексей возил с собой телефон жены, отвечал на сообщения от близких, имитировал, что жертва еще жива. Мать Марии после нескольких сообщений, нехарактерных для дочери, заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Следователи провели обыски в квартирах и на дачах бывших супругов. 24 февраля, во время осмотра дачи, которая принадлежит родителям мужчины, они в старом погребе нашли останки женщины.