Журналистку Баязитову этапировали в Пермь
Администратора Telegram-канала «Адские бабки», журналистку Александру Баязитову этапировали в Пермь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам источника агентства, сейчас Баязитова находится в СИЗО №5.
Напомним, что 27 ноября Басманный суд Москвы приговорил журналистку к 5 годам колонии общего режима, а еще одного администратора Telegram-канала, Ольгу Архарову, к 4,5 годам тюрьмы. По версии следователей и суда, они вымогали деньги за отсутствие негативной информации о тех или иных лицах, в том числе у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.
По этому уголовному делу правоохранители также задержали специалиста по связям с общественностью Инну Чурилову. Она признала вину в полном объеме и раскаялась. Расследование дела выделили в отдельное производство, суд назначил ей четыре года лишения свободы условно.
Баязитова работала экономическим корреспондентом в изданиях «Коммерсант» и «Известия», а также автором на портале Life.ru. С 2017 года начала вести экономический блог на YouTube «Адские бабки». Архарова — медиатехнолог. Являлась владельцем сети анонимных Telegram-каналов и вела свой канал.