Журналистку Баязитову этапировали в Пермь

Администратора Telegram-канала «Адские бабки», журналистку Александру Баязитову этапировали в Пермь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам источника агентства, сейчас Баязитова находится в СИЗО №5.

Напомним, что 27 ноября Басманный суд Москвы приговорил журналистку к 5 годам колонии общего режима, а еще одного администратора Telegram-канала, Ольгу Архарову, к 4,5 годам тюрьмы. По версии следователей и суда, они вымогали деньги за отсутствие негативной информации о тех или иных лицах, в том числе у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

По этому уголовному делу правоохранители также задержали специалиста по связям с общественностью Инну Чурилову. Она признала вину в полном объеме и раскаялась. Расследование дела выделили в отдельное производство, суд назначил ей четыре года лишения свободы условно.