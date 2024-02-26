В результате атаки ВСУ по Белгородской области погибли три человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки беспилотником ВСУ по селу Почаево погибло три мирных жителя. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, дрон-камикадзе ВСУ попал в автомобиль, внутри которого находилось три человека. Губернатор добавил, что все пассажиры погибли в результате взрыва и полученных ран.

«ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находились строители. К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли», — написал он.