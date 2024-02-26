Владельца модного клуба Петербурга обвинили в расправе над своим телохранителем

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал владельца модного клуба «Грибоедов» Олега Каштело, обвиняемого в расправе над своим телохранителем — бывшим спецназовцем Сергеем Максимовым, — которая была совершена 24 года назад. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Также избрана мера пресечения предполагаемому сообщнику Александру Сивакову.

По данным следствия, бизнесмен заказал преступление против Максимова, опасаясь за свою жизнь. В 2000 году Каштело нашел двух киллеров Камалетдинова и Карлика, выдал им оружие и автомобиль. Они подстерегли телохранителя у дома на Сиреневом бульваре вечером 26 января того же года и выпустили в него несколько пуль из пистолетов.

Каштело и Сиваков отрицают свою причастность к преступлению.