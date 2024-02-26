Полиция в Петербурге задержала вандала, справившего нужду у "Медного всадника"

Петербургская полиция задержала 17-летнего местного жителя по подозрению в акте вандализма около памятника Петру I "Медный всадник" на Сенатской площади. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"26 февраля в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержано лицо, предположительно причастное к совершению противоправного действия. Правонарушителем оказался 17-летний молодой человек, проживающий в Выборгском районе Петербурга", - говорится в сообщении.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм).

Накануне в интернете распространился ролик, на котором неизвестный справляет нужду у основания монумента. В тот же день полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и начала разыскивать преступника.