Названа причина введения карантина по бешенству в Люберцах

Причиной введения карантина по бешенству в Люберцах стала бездомная кошка. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Зараженную кошку подобрала на улице одна из местных жительниц. Сразу после этого женщина отвезла ее в ветклинику, где при осмотре у животного и было выявлено бешенство. Кошку поместили на карантин, а в Люберцах приступили к проведению поквартирных обходов владельцев восприимчивых животных. В рамках мероприятий было вакцинировано семь кошек и собак, а также проведены дезинфекция и дератизация.