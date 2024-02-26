В ХМАО гости свадьбы устроили стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Юганск, детка!».

Инцидент произошел в Нефтеюганске. По словам очевидцев, после встречи молодоженов приглашенные на торжество люди стали стрелять. При этом машины гостей перекрыли дорогу на территории жилого массива.

На кадрах с места инцидента заметно, как из подъезда выходит пара в нарядной одежде. Пока будущие супруги садятся в машину, один из гостей выстреливает вверх.

«Выстрелы напугали наших детей. Стрельба в жилой застройке», – поделилась одна из подписчиц.

После этого кортеж отправился в город. О том, стреляли ли гости на других улицах, неизвестно.