В Крыму на берег выбросило дельфина

На одном из пляжей крымской Евпатории на берег выбросило дельфина, ему оказывают необходимую помощь. Об этом сообщает RT.

По данным телеканала, дельфина обнаружили местные рыбаки. На видео, представленном RT, видно, как млекопитающее лежит на берегу, омываемое волнами, и выглядит здоровым. При этом в центре реабилитации дельфинов «Безмятежное море» так не считают, заявляя, что дельфин болен и нуждается в помощи.