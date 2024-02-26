Устроивший акцию самосожжения в Вашингтоне военный умер в больнице

Американский военный, устроивший акцию самосожжения у израильского посольства в Вашингтоне, умер в больнице. Об этом сообщает телеканал NBC News.

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Отмечается, что в данный момент полиция ищет ближайших родственников мужчины. При этом имя погибшего будет названо только спустя 24 часа после того, как о смерти станет известно его близким.