Устроивший акцию самосожжения в Вашингтоне военный умер в больнице
Американский военный, устроивший акцию самосожжения у израильского посольства в Вашингтоне, умер в больнице. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Отмечается, что в данный момент полиция ищет ближайших родственников мужчины. При этом имя погибшего будет названо только спустя 24 часа после того, как о смерти станет известно его близким.
Напомним, что 26 февраля мужчина в военной форме поджег себя у посольства Израиля в США. Действия погибшего попали на видео — на кадрах можно услышать, как перед самосожжением мужчина прокричал «Свободная Палестина!». Предполагается, что этим поступком неизвестный решил выступить против действий Израиля в секторе Газа.
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