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Иностранное судно разлило нефтепродукты у берегов Новороссийска

Панамское судно HAI JIN JIANG разлило нефтепродукты в море у Новороссийска, сообщила «Морспасслужба» в своем Telegram-канале. Около 40 тонн горючего растеклись на 300 «квадратов». Отмечается, что специалисты уже ликвидировали последствия происшествия.

Иностранное судно разлило нефтепродукты у берегов Новороссийска
© Телеграм/Kub Mash

Спасатели Азово-Черноморского филиала установили локализующий ордер боновых заграждений, а также боны для предотвращения увеличения площади аварийного разлива. Провели сбор с поверхности акватории и береговой линии и утилизацию всего разлитого нефтепродукта, — сказано в публикации.

В ноябре разлив нефти случился в порту Новороссийска после разгерметизации трубопровода. Замглавы города Александр Яменсков заявил, что утечку удалось быстро ликвидировать. По информации службы капитана порта, в результате гидроудара произошла разгерметизация трубопровода.

Ранее в Сети появилось видео с разливом нефти в бухте Новик во Владивостоке. На кадрах очевидица сообщает о радужной пленке на воде и неприятном запахе.

До этого глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что на реке Северной Двине в Архангельской области произошел разлив нефтепродуктов. По ее сведениям, область пятна составила 0,5 на четыре километра. Нефтепродукты разлились при бункеровке принадлежащего «Бункерной компании» судна «Касимов».

Происшествия
Светлана Радионова
Росприроднадзор
Новороссийский морской торговый порт
Новороссийск
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