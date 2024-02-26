Иностранное судно разлило нефтепродукты у берегов Новороссийска

Панамское судно HAI JIN JIANG разлило нефтепродукты в море у Новороссийска, сообщила «Морспасслужба» в своем Telegram-канале. Около 40 тонн горючего растеклись на 300 «квадратов». Отмечается, что специалисты уже ликвидировали последствия происшествия.

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Спасатели Азово-Черноморского филиала установили локализующий ордер боновых заграждений, а также боны для предотвращения увеличения площади аварийного разлива. Провели сбор с поверхности акватории и береговой линии и утилизацию всего разлитого нефтепродукта, — сказано в публикации.

В ноябре разлив нефти случился в порту Новороссийска после разгерметизации трубопровода. Замглавы города Александр Яменсков заявил, что утечку удалось быстро ликвидировать. По информации службы капитана порта, в результате гидроудара произошла разгерметизация трубопровода.

Ранее в Сети появилось видео с разливом нефти в бухте Новик во Владивостоке. На кадрах очевидица сообщает о радужной пленке на воде и неприятном запахе.