Владельца ЧЭМК Юрия Антипова задержали в рамках дела о мошенничестве

"Юрий Антипов - владелец Челябинского электрометаллургического комбината - задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. В настоящее время с ним проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства, не уточнив его процессуальный статус.

Челябинский электрометаллургический комбинат - один из крупнейших производителей ферросплавов в России, на него приходится около 80% рынка. 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области по требованию Генпрокуратуры передал в собственность государства акции Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы" .

Юрий Антипов в 2021 году вошел в список богатейших бизнесменов России по версии Forbs. Бизнес он начал в 1995 году вместе с партнером Александром Аристовым. В 2020 году они его разделили, Аристову отошли агробизнес и виноделие, Антипов и члены его семьи стали единоличными владельцами Урало-Сибирской металлургической компании (УСМК), в которую входили Челябинский электрометаллургический комбинат, "Кузнецкие ферросплавы" и Серовский завод ферросплавов. В июне 2023 года УСМК прекратила свою деятельность, присоединившись к компании "Эталон".