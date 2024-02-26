Суд заочно приговорил актера Канахина* к пожизненному сроку

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Кирилла Канахина* (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму), актера из сериала «Глухарь-3», к пожизненному заключению за госизмену. Об этом пишет РИА «Новости».

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В суде уточнили, что Канахин Кирилл Николаевич признан виновным по статье 275 УК РФ, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

По данным агентства, дело было рассмотрено «по существу за день». На заседании выступил свидетель, который следил за соцсетями артиста. Сторона обвинения настаивала на том, чтобы первые пять лет подсудимый провел в тюрьме. Защита требовала оправдать артиста «из-за недоказанности вины».

По данным следствия, Канахин покинул Россию и в августе 2022 года записался в так называемый «Русский добровольческий корпус»* (запрещенная в РФ террористическая организация). В составе этого формирования с января по март 2023 года он участвовал в боях против российских войск в Херсонской области.

Второго марта 2023 года Канахин в составе группировки РДК незаконно пересек госграницу в Климовском районе Брянской области, вступил в бой с российскими военнослужащими, а также совершил теракт в отношении мирных жителей.

Аналогичный эпизод ему вменяется за пересечение 22 мая госграницы в Грайворонском районе Белгородской области, уточнили в суде.

Напомним, что в активе Канахина участие в проектах «Глухарь-3», «Участковый», «Простые истины». Кроме того, он играл в Театре Луны.