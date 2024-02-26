$92.63-0.12100.18-0.26
Войти в почту

В Крыму раскрыли совершенное 32 года назад убийство

Следователи Крыма раскрыли убийство, которое было совершено в 1992 году, преступником оказался знакомый жертвы. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления СК России.

В Крыму раскрыли совершенное 32 года назад убийство
© РИА Новости

Речь идет об убийстве 24-летнего жителя Джанкойского района. Вечером 27 января 1992 года он ушел из дома и не вернулся, через две недели его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в реке Победная. Причиной смерти стали множественные травмы головы. Тогда же в качестве подозреваемого в убийстве проходил знакомый жертвы, но виновным признан не был.

Теперь же следователям удалось получить неопровержимые доказательства причастности 54-летнего мужчины к убийству 32-летней давности. Он уже дал признательные показания, рассказав, что между ним и жертвой произошел бытовой конфликт, в ходе которого он ударил его несколько раз молотком по голове. Затем мужчина отвез тело на санках к реке и выбросил в воду.

Происшествия
Следственный комитет
Республика Крым
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости