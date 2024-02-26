В Крыму раскрыли совершенное 32 года назад убийство

Следователи Крыма раскрыли убийство, которое было совершено в 1992 году, преступником оказался знакомый жертвы. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления СК России.

Речь идет об убийстве 24-летнего жителя Джанкойского района. Вечером 27 января 1992 года он ушел из дома и не вернулся, через две недели его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в реке Победная. Причиной смерти стали множественные травмы головы. Тогда же в качестве подозреваемого в убийстве проходил знакомый жертвы, но виновным признан не был.