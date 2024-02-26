СК начал проверку из-за публикации «интимных» фото учительницы

В Новосибирской области следователи начали проверку по факту распространения заведомо ложных сведений после инцидента с публикацией «интимных» фотографий учительницы из Куйбышева.

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«Следственными органами проводится уголовно-процессуальная проверка по факту распространения заведомо ложных сведений», – сообщили в региональном следственном управлении, передает РИА «Новости».

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась публикация с ответом главы Минобра Новосибирской области Марии Жафяровой на некую жалобу на учительницу русского языка, литературы и истории школы-интерната города Куйбышева, которая якобы размещала в Сети фотографии интимного характера.

По информации местных СМИ, речь идет о снимках, сделанных в день свадьбы на фоне храма, на которых девушка стоит в объятьях мужа. В ответе министра говорилось, что педагогу было указано на недопустимость поведения, «которое может поставить под сомнение личность учителя».

Позже Минобр региона сообщил, что официальный ответ ведомства был подготовлен в ответ на обращение, поступившее от жителя города Куйбышева, отметив, что обращение «содержало фотографии, отличающиеся от тех, что позже были размещены в паблике». В итоге произошла подмена информационных материалов, что в результате повлекло негативную реакцию общественности, заявили в министерстве.