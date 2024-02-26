«Убийцами были двое стрелков»: новые детали ликвидации летчика Кузьминова

Власти Испании заявили о ходе расследования убийства российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова. Что известно на текущий момент, где предатель России поселился в Испании, что сказал о его смерти отец?

Что говорят власти Испании о ликвидации Кузьминова

Власти Испании сообщили, что к смерти бывшего российского военного летчика могут быть причастны два человека. Как сообщает издание El Pais, ликвидация перебежчика расследуется спецслужбами «в условиях строгой секретности». Источник РИА Новости заявил, что возможные исполнители убийства «не оставили никаких следов и не попали ни под какие камеры».

Как отмечает El Mundo, официальные лица до сих пор не раскрыли, как Кузьминов оказался в Испании и откуда у него были поддельные украинские документы. Также неизвестно, как долго он пробыл в стране и пользовался ли государственной защитой в качестве «политического беженца».

По сообщению The Times, рассматриваются версии о причастности российских спецслужб или некой «русской мафии».

Что происходит в городе Вильяхойоса

Кузьминов был убит в муниципалитете Вильяхойоса, который расположен неподалеку от Аликанте на средиземноморском берегу Испании.

Как рассказал владелец расположенного там ресторана «Ла-Кала» Косина Фусьон, в этом районе живет много выходцев из России и Украины. Периодически между ними происходили столкновения, и незадолго до убийства Кузьминова в районе был убит еще один русский. В то же время Кузьминова, который посещал церковь, супермаркет, местный ресторан, никто из бывших соотечественников не узнал. Предположительно, он мог там прожить всего несколько дней.

«После начала СВО участилось количество драк между украинцами и русскими, хотя за два года ситуация сравнительно стабилизировалась. Из-за этого местным испанцам район кажется не таким спокойным, как его принято считать. Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого», — рассказал владелец ресторана.

Что сказал отец Кузьминова

Отец Максима Кузьминова в разговоре с RT предположил, что перебежчика могли ликвидировать по приказу Киева.

«Если человек предал ту страну, в которой родился, свою мать, можно сказать <...>. Поэтому они же (власти Украины. — NEWS.ru), наверное, сами убрали его», — сказал мужчина.

В беседе с телеканалом отец Кузьминова сравнил своего сына с Иудой и заявил, что сожалеет о его гибели, однако членов его экипажа Хушбахта Турсунова и Никиту Кирьянова жалко больше.

«Мне его жалко, что он как Иуда разменялся на такую мелочь», — заявил отец.

За угон вертолета Ми-8 на Украину Кузьминова получил $500 тыс.

Что говорят в России о ликвидации Кузьминова

В России гибель перебежчика Максима Кузьминова за рубежом назвали закономерным событием.

«Собаке — собачья смерть», — объявил журналистам зампред Совета нацбезопасности Дмитрий Медведев.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин объявил, что Кузьминов умер задолго до выстрелов в паркинге жилого комплекса в Вильяхойосе.

«Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление», — объявил начальник разведки.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что в России «террористические методы не приветствуются».

«Его, скорее всего, уничтожили сами украинцы, потому что для них очень выгодно, чтобы он не сдал, как с ним работали», — утверждает Журавлев.

В то же время в Кремле заявили, что история с убийством перебежчика не входит в список приоритетных вопросов.