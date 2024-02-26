На железнодорожном вокзале в Кисловодске загорелся электровоз

Инцидент на железнодорожном вокзале города-курорта Кисловодска произошел днем 26 февраля. На одном из путей загорелся электровоз. О происшествии сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Евгений Моисеев.

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К сообщению градоначальник приложил снимки. На кадрах видно, что кабина машиниста заполнена дымом. Поезд с пассажирскими вагонами стоит у перрона на втором пути.

"Все оперативные службы работают на месте происшествия. На данный момент состав расцеплен, платформу ограждена сигнальными лентами. Причина возгорания будет установлена в ходе проверки", - заявил Моисеев.