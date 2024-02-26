ФСБ задержала 49 лиц, собиравших средства для сирийских боевиков
Сотрудники ФСБ России в 22 регионах страны задержали 49 участников террористической сети, которая собирала средства для боевиков в Сирии. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
— Ликвидирован международный канал ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», координация которого осуществлялась эмиссарами МТО (Материально-технического обеспечения — прим. «ВМ»), находящимися в Сирийской Арабской Республике, — говорится в сообщении.
Некоторые из задержанных участников организации также распространял радикальную исламскую идеологию в Сети и оправдывал террористическую деятельность. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела в отношении преступников, в также продолжают расследование деятельности задержанных лиц передает ТАСС.
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