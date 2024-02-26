Почти 1,2 тысячи человек эвакуированы из школы на Кубани из-за замыкания

Почти 1,2 тысячи человек были эвакуированы из школы на Кубани из-за замыкания электроприбора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Отмечается, что замыкание произошло в школе станицы Динская. Среди эвакуированных — одна тысяча детей.

«Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что произошло короткое замыкание электроприбора без последующего горения. Эвакуированы 1 180 человек, из них 1 000 детей», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что пожар произошел на территории одной из воинских частей, расположенных в городе Ставрополе.

На объекте была проведена эвакуация людей. Предварительно, здесь загорелось здание штаба.