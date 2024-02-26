В Коми задержали подростков, поджигавших двери квартир

Сотрудники полиции задержали семерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет, которые поджигали двери в многоквартирных домах в Республике Коми. Об этом заявила представитель МВД России Ирина Волк.

Во время допроса подозреваемые рассказали, что один из них нашёл подработку через мессенджер. Для получения заработной платы нужно было выполнять задания куратора, в том числе криминального характера.

Правоохранители завели уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённое из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом).