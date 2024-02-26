Бродячие собаки едва не растерзали пятилетнего мальчика в Иркутской области

Пятилетний ребенок был доставлен в больницу с травмами от укусов, полученных в результате нападения стаи бродячих собак, сообщили в управлении Следственного комитета России по Иркутской области . По данным ведомства, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следователи намерены дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за отлов и содержание бездомных животных.

Инцидент произошел в СНТ «Юность», расположенном в городе Шелехове Иркутской области. Стая бродячих собак напала на мальчика всего в нескольких метрах от его дома. Отмечается, что все произошедшее было снято камерой видеонаблюдения. На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ видно, что на ребенка напали по меньшей мере четыре собаки. Мальчик старался вести себя спокойно и не привлекать их внимание, однако это не помогло. Он получил глубокие раны на ногах и ссадины на руках. Ребенку прописали антибиотики, уколы от бешенства, а также промывание ран.