Водитель автобуса в Кемерово выставил 12-летнего ребенка на мороз

Водитель рейсового автобуса в Кемерово высадил 12-летнего мальчика в мороз из-за того, что у него не было справки из школы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

С 19 февраля в Кемеровской области установились аномальные морозы. Местами в регионе температура опускалась до -40 градусов.

21 февраля водитель автобуса высадил ребенка, несмотря на мороз. Школьник заплатил за детский билет, однако у него не было справки, подтверждающей право на льготный проезд, или пяти рублей для оплаты полного билета. До дома несовершеннолетний добирался пешком.

Следственный комитет по Кемеровской области начал проверку. Ситуацией заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю кемеровского управления ведомства Александру Безукладникову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.