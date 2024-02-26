В Крыму завели уголовное дело после драки с участием бойцов ЧВК «Медведи»

Полиция завела уголовное дело о хулиганстве после драки в поселке Черноморское в Крыму с участием бойцов ЧВК «Медведи», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону. Двое зачинщиков драки задержаны.

В результате проведенных оперативных мероприятий установлены личности всех участников инцидента, двое зачинщиков задержаны. Следственным отделом ОМВД России по Черноморскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), — говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал видео происшествия в одном из кафе в Черноморском. На кадрах люди в военной форме с оружием избивали посетителей и клали их на пол. По данным Telegram-канала «Mash на волне», зачинщиками происшествия были добровольцы бригады спецназа «Медведи», заявляющей, что ее снабжает глава республики Сергей Аксенов.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг эти данные, подчеркнув, что названная ЧВК «имеет подчинение совсем по иной вертикали». Он также указал, что позиция руководства Крыма «четкая и понятная» — все виновные должны быть наказаны по закону.