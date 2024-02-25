Под Псковом обнаружили тело 11-летней девочки

"Кроме того, сотрудниками следственного управления совместно со следователями-криминалистами Главного управления криминалистики СК РФ продолжается работа по установлению обстоятельств произошедшего, проверяются все возможные версии гибели девочки. По поручению председателя СК России ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.