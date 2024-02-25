Мужчина застрелил бездомного пса на глазах у детей в Джанкое

В Джанкое мужчина застрелил бездомную собаку на глазах у детей, пишет Telegram-канал «Mash на волне». Зоозащитники рассказали журналистам, что собака была стерильна и обработана от паразитов. Местные жители прозвали пса Фродо за его небольшой рост. По словам волонтеров, люди подкармливали собаку.

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Канал отмечает, что мужчина застрелил животное на глазах у очевидцев, среди которых были дети. Как рассказали авторам свидетели инцидента, мужчина объяснил свои действия агрессией пса, который якобы укусил его.

Ветеринары клиники в Симферополе, куда отвезли собаку, несколько часов боролись за жизнь четвероногого, однако спасти его не удалось. Пули попали в живот и в голову, животное пришлось усыпить. В ситуации разбирается полиция.

Ранее в Москве жители обнаружили пять собак в доме на колесах, припаркованном недалеко от Бескудниковского бульвара. В Сеть попало видео, на котором видно, как животные выглядывают из окна прицепа и воют от беспомощности. На место прибыли полицейские.