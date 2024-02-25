Пассажирка рейса Екатеринбург — Ташкент родила на высоте 10 км

Гражданка Узбекистана родила на борту лайнера, следовавшего из Екатеринбурга в Ташкент. Об инциденте рассказал пассажир по имени Дмитрий, летевший тем же рейсом.

По его словам, в середине полета пассажирке в хвосте самолёта стало плохо. Стюарды начали искать врача по громкой связи, но поиски не увенчались успехом. В итоге бортпроводники и соседи занемогшей пассажирки справились своими силами. Выяснилось, что речь шла о роженице, у которой начались схватки.

«Тот пассажир, которому нездоровилось, оказался беременной узбечкой, которая благополучно родила на борту самолета на высоте 10 000 метров», — написал Дмитрий.

Он призвал порадоваться за мать и задумался, не захочет ли авиакомпания «стрясти денег за еще один билет с главы семейства».