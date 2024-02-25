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На территории рынка в российском городе произошел пожар

В Волгограде на территории оптово-строительного рынка произошел пожар. Об этом сообщается в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

На территории рынка в российском городе произошел пожар
© РИА Новости

В ведомстве сообщили, что возгорание произошло в Советском районе города. Отмечается, что его площадь составляет 30 квадратных метров.

«В здании размером 15 на 30 метров происходит горение вещей», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведется тушение пожара. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в феврале сильный пожар произошел на территории Новолипецкого металлургического комбината. По словам очевидцев, перед этим в небе над российским городом раздалось несколько взрывов.

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