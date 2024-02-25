Летевший из Сочи в Кемерово борт сменил курс из-за больного пассажира

Самолет, следовавший из Сочи в Кемерово, приземлился в Магнитогорске. Поводом для экстренной посадки стало плохое самочувствие пассажира.
Вчера, 24 февраля, самолет вылетел из Сочи в Кемерово. На борту находился больной пассажир.
Когда судно пролетало над Казахстаном, самочувствие человека резко ухудшилось, поэтому пилот принял решение совершить экстренную посадку.
Самолет приземлился в авиагавани Магнитогорска. О состоянии больного информация отсутствует.
Как уточняет lenta.ru, ссылаясь на источник в Telegram, экипаж не объявлял сигнал бедствия.