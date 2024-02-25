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Летевший в Кемерово самолет сменил курс из-за больного пассажира

Самолет, следовавший из Сочи в Кемерово, приземлился в Магнитогорске. Поводом для экстренной посадки стало плохое самочувствие пассажира.

Летевший из Сочи в Кемерово борт сменил курс из-за больного пассажира
© Vse42.ru

Вчера, 24 февраля, самолет вылетел из Сочи в Кемерово. На борту находился больной пассажир.

Когда судно пролетало над Казахстаном, самочувствие человека резко ухудшилось, поэтому пилот принял решение совершить экстренную посадку.

Самолет приземлился в авиагавани Магнитогорска. О состоянии больного информация отсутствует.

Как уточняет lenta.ru, ссылаясь на источник в Telegram, экипаж не объявлял сигнал бедствия.

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