Летевший из Сочи в Кемерово борт сменил курс из-за больного пассажира

Самолет, следовавший из Сочи в Кемерово, приземлился в Магнитогорске. Поводом для экстренной посадки стало плохое самочувствие пассажира.

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Вчера, 24 февраля, самолет вылетел из Сочи в Кемерово. На борту находился больной пассажир.

Когда судно пролетало над Казахстаном, самочувствие человека резко ухудшилось, поэтому пилот принял решение совершить экстренную посадку.

Самолет приземлился в авиагавани Магнитогорска. О состоянии больного информация отсутствует.