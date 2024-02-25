Семейную пару из США убили на яхте сбежавшие преступники в Гренаде
Яхту, находившуюся в собственности семейной пары из Соединенных Штатов Америки, нашли у берегов Сент-Винсента в Карибском море со следами насильственных действий. По данным агентства Reuters, американцев могли убить ранее сбежавшие от полиции в Гренаде преступники, которых подозревали в ограблении.
Супруги были опытными моряками, которые осуществляли длительные плавания вдоль побережья Штатов. Так, этой зимой семейная пара плыла вдоль восточного побережья, после чего достигла Карибского бассейна.
Карибская сеть охраны и безопасности при осмотре судна установила, что ранее оно уже подвергалось обыску.
— Было очевидно, что имел место акт насилия. В главной каюте было обнаружено большое количество крови, а двое владельцев пропали без вести, — следует из заявления, опубликованного агентством.
В сентябре прошлого года стало известно, что пропавшего на горе Ялангас в Башкирии участника марафона от Русского географического общества нашли мертвым спустя сутки поисков.
Старший координатор фонда «Поиск пропавших детей» Денис Павлов в беседе с «Вечерней Москвой» раскрыл опасный миф о пропаже людей, который может привести к трагедии.