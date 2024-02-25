Семейную пару из США убили на яхте сбежавшие преступники в Гренаде

Яхту, находившуюся в собственности семейной пары из Соединенных Штатов Америки, нашли у берегов Сент-Винсента в Карибском море со следами насильственных действий. По данным агентства Reuters, американцев могли убить ранее сбежавшие от полиции в Гренаде преступники, которых подозревали в ограблении.

© Вечерняя Москва

Супруги были опытными моряками, которые осуществляли длительные плавания вдоль побережья Штатов. Так, этой зимой семейная пара плыла вдоль восточного побережья, после чего достигла Карибского бассейна.

Карибская сеть охраны и безопасности при осмотре судна установила, что ранее оно уже подвергалось обыску.

— Было очевидно, что имел место акт насилия. В главной каюте было обнаружено большое количество крови, а двое владельцев пропали без вести, — следует из заявления, опубликованного агентством.

В сентябре прошлого года стало известно, что пропавшего на горе Ялангас в Башкирии участника марафона от Русского географического общества нашли мертвым спустя сутки поисков.