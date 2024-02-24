В Липецке на территории НЛМК обезвредили части беспилотника

Части подавленного украинского БПЛА были обезврежены на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"На территории комбината безопасным дистанционным способом обезврежены части подавленного БПЛА. Пострадавших нет, на работу комбината существенного влияния не оказано", - написал он в своем Telegram-канале.

В ночь на субботу в одном из цехов НЛМК произошло возгорание, никто не пострадал. В НЛМК уточнили, что возгорание на площади 2 кв. м было зафиксировано на коксохимическом производстве.