Дебошира сняли с самолета за домогательства к стюардессе

Полиция сняла с самолета пьяного дебошира, который домогался до стюардессы, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», готовящегося к вылету из Москвы в Челябинск.

По данным портала, пьяный пассажир «навалился на стюардессу и начал прижимать ее к своему интимному месту».

Девушка сделала ему замечания. В ответ на ее слова дебошир стал ругаться матом и снова попытался прижать ее к себе. Стюардессе удалось вырваться и убежать в переднюю часть самолета, где она сообщила о случившемся старшему бортпроводнику.