Дебошира сняли с самолета за домогательства к стюардессе
Полиция сняла с самолета пьяного дебошира, который домогался до стюардессы, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник.
Инцидент произошел на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», готовящегося к вылету из Москвы в Челябинск.
По данным портала, пьяный пассажир «навалился на стюардессу и начал прижимать ее к своему интимному месту».
Девушка сделала ему замечания. В ответ на ее слова дебошир стал ругаться матом и снова попытался прижать ее к себе. Стюардессе удалось вырваться и убежать в переднюю часть самолета, где она сообщила о случившемся старшему бортпроводнику.
Мужчина принял решение вызвать на борт полицию. Силовики сняли пассажира с рейса. Борт вылетел в Челябинск с 40-минутной задержкой.
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