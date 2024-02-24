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Дебошира сняли с самолета за домогательства к стюардессе

Полиция сняла с самолета пьяного дебошира, который домогался до стюардессы, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник.

Дебошира сняли с самолета за домогательства к стюардессе
© РИА Новости

Инцидент произошел на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», готовящегося к вылету из Москвы в Челябинск.

По данным портала, пьяный пассажир «навалился на стюардессу и начал прижимать ее к своему интимному месту».

Девушка сделала ему замечания. В ответ на ее слова дебошир стал ругаться матом и снова попытался прижать ее к себе. Стюардессе удалось вырваться и убежать в переднюю часть самолета, где она сообщила о случившемся старшему бортпроводнику.

Мужчина принял решение вызвать на борт полицию. Силовики сняли пассажира с рейса. Борт вылетел в Челябинск с 40-минутной задержкой.

Происшествия
Авиакомпания "Победа"
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