Огромную акулу обнаружили у побережья Курильских островов
Крупную акулу, родившую двух акулят, обнаружили около побережья Курильских островов. На место оперативно прибыли специалисты заповедника «Курильский».
«Акулу мы нашли, немного переместили, сделали промеры (длина 211,5 см), рассмотрели и сфотографировали ее со всех сторон, взяли пробы (зубы, кожа с жировой прослойкой)», – рассказала заместитель директора по научной работе заповедника Елена Линник у себя на страничке «ВКонтакте».
Акулу обнаружили местные жители на побережье Тофицкого рейда. Очевидцы рассказали, что накануне на берегу родились двое акулят, но из найти не удалось. Специалисты отмечают, что их могло смыть течением в море.
Напомним, акулы – частые гости Приморского края. В течение летнего сезона местные жители часто делятся снимками морских хищниц. Однако здесь местные жители в основном встречают сельдевых акул, которые способны нанести увечья человеку за счет своих крупных размеров и острых зубов.