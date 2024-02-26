Огромную акулу обнаружили у побережья Курильских островов

«Акулу мы нашли, немного переместили, сделали промеры (длина 211,5 см), рассмотрели и сфотографировали ее со всех сторон, взяли пробы (зубы, кожа с жировой прослойкой)», – рассказала заместитель директора по научной работе заповедника Елена Линник у себя на страничке «ВКонтакте».