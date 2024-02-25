Мужчина с ребенком погибли при пожаре в частном доме под Тамбовом

При пожаре в жилом доме в Мичуринске Тамбовской области погибли 48-летний мужчина и 9-летний мальчик, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"В Мичуринске следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка и его отца при пожаре. <…> Точная причина возгорания будет установлена по результатам проведения пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, днем в воскресенье загорелся жилой дом по Кирсановской улице. В это время в доме находились 48-летний мужчина и его 9-летний сын, которые самостоятельно не смогли покинуть помещение.