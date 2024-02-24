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Липецкий губернатор сообщил о пожаре на металлургическом комбинате из-за БПЛА

В Липецке произошел пожар в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление губернатора региона Игоря Артамонова.

Липецкий губернатор сообщил о пожаре на металлургическом комбинате из-за БПЛА
© РИА Новости

По его словам, происшествие случилось из-за падения беспилотного летательного аппарата. Пожар на предприятии потушили, пострадавших в результате происшествия нет. Отмечается, что выброса опасных веществ нет.

Утром 24 февраля жители Липецка заявили о звуках взрывов. Также был замечен дым возле металлургического комбината.

СМИ: в Липецке слышны звуки взрывов

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ПАО "НЛМК"
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