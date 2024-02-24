Липецкий губернатор сообщил о пожаре на металлургическом комбинате из-за БПЛА

В Липецке произошел пожар в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление губернатора региона Игоря Артамонова.

По его словам, происшествие случилось из-за падения беспилотного летательного аппарата. Пожар на предприятии потушили, пострадавших в результате происшествия нет. Отмечается, что выброса опасных веществ нет.