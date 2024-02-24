В Тульской области сбили третий за ночь беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили третий беспилотник за ночь над территорией Тульской области. Об этом на своем сайте сообщило областное министерство региональной безопасности.

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Дрон был поражен в ночь на субботу, 24 февраля. Пострадавших и разрушений нет, добавили власти.

Ранее министерство региональной безопасности Тульской области сообщило о сбитом украинском беспилотнике. Позже в Минобороны России сообщили о втором сбитом дроне.

23 февраля Минобороны РФ сообщили о сбитом украинском беспилотнике над Белгородской областью. Попытка атаки была пресечена около 21:30 по московскому времени.