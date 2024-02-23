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Оперштаб Краснодарского края подтвердил падение одного летательного аппарата

Оперативный штаб Кубани подтвердил падение одного летательного аппарата в районе хутора Трудовая Армения Каневского района. Ранее сообщалось, что их было два.

Оперштаб уточнил данные о падении летательного аппарата на Кубани
© РИА Новости

В районе ЧП возник пожар, сейчас его уже удалось локализовать.

Напомним, инцидент произошел около 20:00. После падения летательного аппарата начался пожар, который позже распространился на площадь 250 квадратных метров. Угрозы жилым домам на было, пострадавших среди жителей хутора также нет, заявили в Оперштабе.

Что именно за летательный аппарат упал и по каким причинам, пока неизвестно.

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В Оперштабе попросили очевидцев не публиковать видеозаписи с места происшествия.

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