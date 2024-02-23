На Кубани произошел пожар после падения БПЛА

Неизвестный летательный аппарат упал в Краснодарском крае в районе произрастания камыша, что привело к пожару на площади 2,5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
ЧП произошло в Каневском районе.
"В хуторе Трудовая Армения упал неустановленный летательный аппарат, из-за чего загорелся камыш на площади 2,5 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.
Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
Позже в оперштабе региона сообщили о падении двух летательных аппаратов на территории Каневского района, уточнив, что начался пожар, угрозы жилым домам нет.