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На Кубани произошел пожар после падения БПЛА

Неизвестный летательный аппарат упал в Краснодарском крае в районе произрастания камыша, что привело к пожару на площади 2,5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

На Кубани произошел пожар после падения БПЛА
© РИА Новости

ЧП произошло в Каневском районе.

"В хуторе Трудовая Армения упал неустановленный летательный аппарат, из-за чего загорелся камыш на площади 2,5 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

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Позже в оперштабе региона сообщили о падении двух летательных аппаратов на территории Каневского района, уточнив, что начался пожар, угрозы жилым домам нет.

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