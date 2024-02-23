Названы подробности расследования смерти Кузьминова
Испанские спецслужбы предполагают, что к смерти перебежчика из РФ Максима Кузьминова причастны двое человек, рассказал в статье для Pais обозреватель Рафа Бургос.
Автор статьи пояснил, что расследование по делу об убийстве летчика ведет Гражданская гвардия Испании в условиях строгой секретности.
«Источники в испанских спецслужбах предполагают, что убийцами были двое стрелков», — уточнил Бургос.
По его данным, следователи изучают также вопрос о происхождении поддельных документов, по которым Кузьминов жил в Испании.
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Напомним, что военный летчик в 2023 году угнал вертолет и отправился на Украину. Вместе с ним на борту находились двое членов экипажа. По его словам, после приземления их ликвидировали.
За свои действия, по данным СМИ, он получил $500 тыс., на которые в дальнейшем и приобрел жилье в Испании.