Людей эвакуировали из ТЦ «Город Лефортово» на юго-востоке Москвы

Посетителей и работников эвакуировали из московского ТЦ «Город Лефортово» на юго-востоке столицы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Показаны кадры с места событий.

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По данным канала, людей попросили покинуть здание по громкой связи. Причины неизвестны.

19 февраля Telegram-канал Mash сообщал, что в подмосковной Лобне жителей нескольких домов эвакуировали из-за взрывного устройства, обнаруженного под автомобилем на улице Дружбы. По данным канала, правоохранители задержали мужчину, который находился рядом с машиной.

21 февраля в подмосковном управлении ФСБ сообщили, что Лобне был предотвращен теракт против сотрудника правоохранительных органов. По данным ведомства, злоумышленник, действовавший по заданию украинских спецслужб, заложил бомбу под авто, этот момент попал на видео. Взрывотехники обезвредили устройство, по факту произошедшего возбудили дело по статьям о теракте и госизмене.