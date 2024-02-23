В Петербурге задержали основателя ночного клуба по делу о заказном убийстве

В Санкт-Петербурге задержали двух подозреваемых по делу о заказном убийстве 24-летней давности, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Как рассказали в управлении, вечером 26 января 2000 года в холле общежития в доме №9 по Сиреневому бульвару в Петербурге обнаружили тело 24-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. С места преступления госпитализировали с огнестрельными ранениями очевидица преступления. Возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

"В ходе работы по уголовному делу сыщиками была получена оперативная информация о причастности к преступлению 53-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, проживающего в Московском районе Петербурга, и 49-летнего жителя Красногвардейского района. 22 февраля 2024 года в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий опергруппой управления уголовного розыска главка подозреваемые в совершенном преступлении были задержаны", - говорится в сообщении пресс-службы.

53-летний задержанный подозревается в том, что на фоне личных неприязненных отношений к жертве, разработал план совершения преступления и приискал исполнителей убийства. После совершения неустановленными лицами преступления он обратился к своему знакомому, ранее неоднократно судимому, который оказал ему содействие в сокрытии следов преступления и обеспечении алиби.